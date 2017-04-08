Іслямов пояснив, чому "Аскер" досі не став підрозділом ЗСУ

Громадське формування «Аскер» досі не увійшло у склад військово-морських сил Збройних сил України через те, що там присутні «закостенілі військові, які займаються прийняттям рішення». Про це у суботу, 8-го квітня, розповів керівник «Громадської блокади Криму», генеральний директор телеканалу ATR Ленур Іслямов під час розмови з журналістами, передає replyua.net.
«Чому відбувається така затримка? Тому що там присутні закостенілі військові, які займаються прийняттям рішень. Вони і досі живуть у світі міфів про те, що у кримських татар є негативні сторони», - пояснив він. «На відміну від деяких українських політиків та командирів, вважаю за необхідне створити в Збройних силах України військовий підрозділ, який би міг забезпечувати дотримання елементарних потреб, таких як релігійна ознака бійців», - зазначив Іслямов. За його словами, підтримка Криму з боку ЗСУ сьогодні вкрай необхідна.
В той самий час він зазначив, що «учасники торгівельної блокади Донбасу запрошували приєднатися до заходів щодо блокування окупованих територій Луганської та Донецької областей». «Ми будемо готові до цього, якщо таке рішення буде прийнято Меджлісом кримськотатарського народу», - наголосив громадський активіст.