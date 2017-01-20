У Міноборони розповіли про військових, які лікуються після результатів війни на Донбасі

На даний момент лікування та період реабілітації в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України перебуває 91 учасник бойових дій, який отримав поранення під час антитерористичної операції на Донбасі. Про це прес-центр Міноборони повідомляє у п’ятницю, 20-го січня, на своїй сторінці у Твіттері, передає replyua.net.
Крім того, згідно з повідомленням, реабілітацію в курортних установах Збройних сил України проходять 28 військовослужбовців. «Також 12 наших військових наразі лікуються за межами України. вони перебувають у лікувальних центрах Сполучених Штатів, Італії, Латвії, Угорщини та Німеччини», - йдеться у інформаційному листі. Як повідомлялося раніше, у Міноборони повідомили про те, що протягом двох минулих діб в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув та не отримав поранення. В той самий час на тій стороні – у бойовиків – збільшується кількість не бойових втрат. Згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони України, серед бойовиків останнім часом панує хаос. Значно впав рівень дисципліни, збільшилася кількість дезертирів та «самовольщиків». Така ситуація спричинена значним погіршенням ситуації з виплатами бойовикам за участь у війні. Також сепаратисти виявляють незадоволення умовами проживання та тим, що їх змушують виконувати не бойові завдання.