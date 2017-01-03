Донік розповів хто заважає побудові контрактної армії

Блогер і волонтер Роман Донік на власній сторінці в Фейсбук розповів хто саме заважає реформуванню українських збройних сил, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами Доніка, переважна більшість офіцерів української армії складається з людей, які намагаються «перечекати бурю». Вони справедливо вважають, що очільники Генерального штабу, міністри оборони і Головнокомандувачі змінюються, а кожен з них залишається працювати. Зараз ці люди роблять лише мінімум, необхідний для того, щоб їх не звільнили. Але така «робота» не має нічого спільного з тією контрактною армією, яку ми хочемо побудувати.
Блогер наголошує, що у вищого керівництва країни і збройних сил є чітке розуміння того, як саме має виглядати українська армія. Звісно, є бойові офіцери, якими ми можемо пишатись, і вони теж прагнуть реформування. Проте їх набагато менше, а «пересічні офіцери» - проти. На даний момент останні працюють під тиском керівництва, громадськості та журналістів. Але, вийшовши з фокусу уваги, вони знову візьмуться за своє – будуть досиджувати до пенсії. Саме тому моніторинг їх помилок, надання їм належної оцінки – єдиний спосіб перешкодити їх кар’єрному зростанню до рівня, на якому їх некомпетентність стане абсолютно руйнівною, - наголошує блогер.