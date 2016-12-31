МакКейн розповів хто в оточенні Трампа лобіює летальні озброєння для України

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Журналісти наголошують, що під час візиту до Києва американський сенатор Джон МакКейн пролив трохи світла на питання, які стосуються постачання летальних озброєнь українській армії, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Діалог».Так, МакКейн зауважив, що до цього летальні озброєння не передавались українським збройним силам з огляду на категоричну позицію діючого президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами – він вважає, що такі дії спровокують загострення конфлікту. Проте, вже з двадцятого січня ситуація може змінитись – саме тоді відбудеться інавгурація нового президента Дональда Трампа. Незважаючи на те, що позиція самого Трампа щодо Російської Федерації залишається доволі невизначеною, ймовірність надання Україні летальних озброєнь, на думку МакКейна, зростає.Так, у оборонному бюджеті Сполучених Штатів на наступний рік вже зарезервовано кошти для надання українській армії низки летальних озброєнь. Серед них – доволі відомий протитанковий комплекс FGM-148 Javelin, що належить до оборонних озброєнь. Крім того, серед найближчого оточення Трампа є політик, який активно лобіює надання Україні летальної зброї – таким МакКейн називає майбутнього очільника Пентагону Джеймса Маттіса на прізвисько «Скажений пес».