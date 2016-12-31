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СпецтемаЭксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

МакКейн розповів хто в оточенні Трампа лобіює летальні озброєння для України

МакКейн розповів хто в оточенні Трампа лобіює летальні озброєння для України
Журналісти наголошують, що під час візиту до Києва американський сенатор Джон МакКейн пролив трохи світла на питання, які стосуються постачання летальних озброєнь українській армії, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Діалог».

Так, МакКейн зауважив, що до цього летальні озброєння не передавались українським збройним силам з огляду на категоричну позицію діючого президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами – він вважає, що такі дії спровокують загострення конфлікту. Проте, вже з двадцятого січня ситуація може змінитись – саме тоді відбудеться інавгурація нового президента Дональда Трампа. Незважаючи на те, що позиція самого Трампа щодо Російської Федерації залишається доволі невизначеною, ймовірність надання Україні летальних озброєнь, на думку МакКейна, зростає.

Так, у оборонному бюджеті Сполучених Штатів на наступний рік вже зарезервовано кошти для надання українській армії низки летальних озброєнь. Серед них – доволі відомий протитанковий комплекс FGM-148 Javelin, що належить до оборонних озброєнь. Крім того, серед найближчого оточення Трампа є політик, який активно лобіює надання Україні летальної зброї – таким МакКейн називає майбутнього очільника Пентагону Джеймса Маттіса на прізвисько «Скажений пес».
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