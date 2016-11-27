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В ВСУ прошли испытания новых парашютных систем

В ВСУ прошли испытания новых парашютных систем
В Украине прошли испытания новых парашютных систем, в которых приняли участие военные Сил специальных операций ВСУ, информирует replyua.net со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте Сил спецопераций. В сообщении отмечается, что в парашютных испытаниях принимали участие как отечественные, так и иностранные производители парашютной техники.

Во время испытаний военнослужащие продемонстрировали новые средства десантирования – парашютные системы спецназначения, десантные системы, грузы парашютным способом весом до 13 тонн, навигационное и кислородное оборудование, предназначенное для высотных прыжков с парашютом. В сообщении говорится о том, что во время испытаний военные совершили больше шестидесяти прыжков, использовав при этом двенадцать образцов воздушной техники от иностранных и отечественных производителей.

«Производители представили новейшие образцы воздушной техники, и, если мы примем их на вооружение, это позволит усилить боевые возможности военных, представляющих Силы специальных операций, а также военных из десантных войск Вооруженных сил нашей страны», говорится в сообщении.
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