Сыр и яйца – это не праздник, а обычное меню солдата – советник заместителя Министра обороны

Как передает replyua.net, советник заместителя Министра обороны Украины и волонтер Наталья Воронкова в эфире «Громадського радио» рассказала о новом меню для украинских военных.
«Если сравнивать ситуацию с питанием 2014 года и сейчас, то это колоссальная разница – сейчас питания гораздо лучше. Там, где есть возможность свозить продукты, там питание более-менее нормальное. Конечно, недостатков очень много, в первую очередь, причиной часто является обычный человеческий фактор. Потому что у нас, если и учили людей обязанностям заместителя командира по тылу, то не учили добросовестному и тщательному отношению к своему делу. Моя задача – проверять, как питаются ребята. Но перед тем, как требовать что-то от людей, сначала их надо научить. Мой разговор с ответственными лицами всегда начинается с простого вопроса: «Ты когда идешь в магазин покупать продукты для своей семьи, выбираешь качественные продукты?» И он отвечает: «Да». Вот я хочу, чтобы они так же относились и к бойцам. Я хочу изменить в их сознании то, что они являются лишь представителями Министерства обороны. Ставя подпись о принятии продуктов, они ответственны за то, что они приняли», – рассказала Наталья Воронкова.
Конечно, в Министерстве понимают, что условия для хранения продуктов питания или есть, или нет. Но все зависит от личности заместителя по тылу. К сожалению, иногда продукты бывают некачественные. Но мы не должны кормить ребят такими продуктами. Если говорить о среднестатистическом рационе солдата, то следует ответить всем скептика, что одной кашей парней никто не кормит. На многих передовых позициях яйца и сыр – обязательная норма. Другое дело, что могут возникать вопросы по качеству, например, с тем же сыром: сыр это или творожная масса, потому что это разные вещи. Но можно провести анализы и все проверить. Опять же, все зависит от добросовестности ответственного лица, подчеркивает волонтер.
«Если добросовестный и креативный заместитель по тылу, то ребята могут получать: мясо, рыбу, колбасу или копченое мясо, зеленый горошек, икру кабачковую, сок или сухофрукты, овощи (огурцы, помидоры и даже перец), крупы, макароны, печенье, даже пряники и вафли. Вообще-то раз в 10 дней заместители по тылу должны опрашивать ребят по их пожеланиям в меню. Но вы же понимаете, что это делается не всегда. Поэтому передо мной и стоит задача ездить на фронт и узнавать о потребностях мужчин – отмечает Наталья Воронкова.
По ее словам, сейчас идет дискуссии по поводу новго сухпая. Сейчас он стоит до 120 гривен, а новый будет стоить до 170-180 гривен, сможет ли потянуть его бюджет пока неизвестно.
Многие бойцы жаловались на такое явление в армии, как оборванцы, нарекая на некачественную форму. «Оборванцы еще есть, потому что лень родилась впереди нас. Когда форма износилась, военные должны написать рапорт, потому что ее надо списывать. Но бойцам лень брать на себя ответственность за форму. В общем, если исключить подразделения, где заместитель по тылу безответственное лицо, везде новая хорошая форма уже выдана. Это и бушлаты и теплые штаны, и перчатки, и спальники», – резюмировала Наталья Воронкова.
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