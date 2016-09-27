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Мобилизации в Украине не будет, - Минобороны

Мобилизации в Украине не будет, - Минобороны
Сегодня Минобороны Украины распространило заявление о том, что благодаря набору большого числа военных на контрактную службу, в ближайшее время новой волны мобилизации в Украине не будет. Как сообщает replyua.net, в пресс-службе Минобороны отметили, что программа по привлечению граждан на контрактную службу стала очень успешной – удалось реализовать задачи по профессиональной армии, а также заменить, пусть и постепенно, мобилизованных военнослужащих.

Кроме того, набранные контрактники дали возможность осуществить увольнение последней очереди военных, и следующая волна мобилизации также не будет объявлена в ближайшее время. Напомним, что ранее Алексей Чернобай заявлял о том, что с начала текущего года на контрактную службу в ВСУ поступили больше 50 тысяч военных. По словам представителя Министерства обороны, около шести тысяч призванных военных имеют звание офицера.

Также до конца этого года планируется набрать еще несколько тысяч военнослужащих по контракту. Каждый месяц число контрактников в Вооруженных Силах увеличивается на шесть тысяч человек. До конца декабря контракты должны подписать еще около 18 тысяч военных.

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