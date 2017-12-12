Эхо войны: в ООН рассказали о количестве жертв среди мирного населения на Донбассе

Так, в сообщении отмечается: «За весь период в общей сложности конфликта погибли как минимум 2 тысячи 818 гражданских лиц. Общее число раненных составляет от семи до девяти тысяч человек». Также в отчете сообщается, что в период с 16 августа по 15 ноября в Украине погибли пятнадцать человек, а еще 72 получили ранения.
Напомним, ранее 20 октября первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг заявлял, что на Донбассе с начала 2017 года погибли порядка 400 мирных граждан. «Новости о постоянных жертвах среди мирных жителей Донбасса – два человека подтверждены средствами массовой информации на прошлой неделе и четыреста человек – с начала 2017 года».