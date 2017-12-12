«УЗ» планирует самое масштабное обновление поездов

Следующий год станет годом самого крупного за последние 15 лет обновления пассажирских поездов. Как информирует replyua.net, об этом рассказали в пресс-службе компании Укрзализныця.
В 2018 году запланировали приобрести 60 купейных вагонов и модернизировать 260 пассажирских. Укрзализныця будет развивать и скоростное движение, для чего будет объявлен тендер на приобретение 10 скоростных электропоездов со сроком поставки в последующие годы. В пресс-службе подчеркнули, что планируется обновление подвижного состава на пригородном сообщении. Ранее, кстати, Владимир Омелян, министр инфраструктуры, говорил о том, что Украина ожидает поставок бывших в эксплуатации пригородных поездов из Германии.
Кроме того, в 2018 году «УЗ» планирует запустить процесс закупки 11 дизель-поездов. Эти поставки могут быть осуществлены уже в конце 2018 года. Также будет объявлен тендер на закупку пяти пригородных электропоездов.