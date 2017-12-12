В суде оправдали милиционеров, перевозивших взрывчатку из «ЛНР»

Два бывших сотрудника правоохранительных органов, перевозивших свыше двадцати тротиловых шашек из района проведения антитеррористической операции, оправдали. Как передает replyua.net, такое решение было вынесено в Октябрьском районном суде города Харькова. Документ соответствующего содержания также опубликован в Едином реестре судебных решений, информирует «Накипело».
Следствие сообщило, в июне 2014 года на блокпосту в Кременском районе Луганской области участники батальона «Чернигов» остановили двух экс-сотрудников милиции, ехавши из неподконтрольных территорий. В процессе проверки транспорта стало известно, что в багажнике мужчины перевозят тротиловые шашки. На судебных заседаниях начальник Рубежанского райотдела и его подчиненный вину не признали.
«Судья Николай Федюшин учел «грубые нарушения Уголовно-процессуального кодекса» — отсутствие разрешения на обыск, различное количество тротиловых шашек в документах (22 или 28), а также недостаточные доказательства, что возле блокпоста велись боевые действия», — пишет издание.