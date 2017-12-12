Расследование дела Саакашвили: ГПУ сообщила об еще одном подозреваемом

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение гражданину Российской Федерации, проходящему по делу бывшего председателя Одесской ОГА Михаилу Саакашвили. Как передает replyua.net, об этом вчера вечером, 11 декабря, в прямом эфире телеканала ICTV заявил глава ГПУ Юрий Луценко. «Два человека, которые с нами сотрудничали в процессе фиксации и передачи сотен тысяч долларов и евро Севериону Донгадзе, который является помощником Саакашвили в реализации акций, и дальше сотрудничают с нами. Еще одному человеку из России, который фиксировался на пленках, мы передали заочное подозрение», - сказал высокопоставленный чиновник.
Стоит напомнить, что в утренние час Михаил Саакашвили, который ранее был задержан правоохранителями, был вывезен из СИЗО и доставлен в здание столичного Печерского районного суда.
Между тем, в суде отказались удовлетворять ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста лидеру партии «Рух правих сил» Михаилу Саакашвили. Решение соответствующего содержания в понедельник, 11 декабря, озвучила следственный судья Лариса Цокол.