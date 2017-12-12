За год овощи в Украине подорожали почти на четверть

Ровно за один год потребительский индекс овощной корзины в Украине вырос на 22 процента, и больше всего подорожали свекла и морковь.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН, такие данные предоставил Алексей Дорошенко, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей. По его словам, свекла прибавила в цене 55 процентов, морковь – 64 процента, картофель и капуста – 15 процентов, лук – 23 процента. «Если в целом оценить стоимость овощной корзины с начала года, то по состоянию на 1 декабря она составляла 27,1 грн, тогда как год назад ее стоимость была 22,3 грн. То есть индекс овощной корзины за год вырос на 22%», - заявил эксперт.
В денежном эквиваленте за последний год свекла подорожала на 2 гривны, морковь – на 2,5 гривны, лук – на 1 гривну, капуста – на 50 копеек, картофель – на 80 копеек. Теперь на украинских рынках свеклу продают приблизительно по 5,6 гривен, морковь – по 6,4 гривны, лук-по 5,2 гривны, картофель – по 5,8 гривен, капусту – по 4,1 гривне.