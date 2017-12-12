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В сети показали, как живут в самом богатом селе Украины

В сети показали, как живут в самом богатом селе Украины
Самым богатым в Украине неофициально считает село Нижняя Апша, которое находится в Закарпатской области, примерно в двух километрах от границы с Румынией.

Как передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, богатым это село называют потому, что в нем невозможно отыскать ни одного бедного двора – везде выстроены роскошные дома, больше похожие на замки богатых особ, а не простых украинских селян. Журналист, побывавший в Нижней Апше, отметил, что его поразила не только архитектура, но и убранство всех домов, однако те здания, которые стоят на окраине, довольно «скромные» по сравнению с теми, которые возвышаются в самом центре населенного пункта. В Нижней Апше практически нет одноэтажных домов.

В самых маленьких домах находится по 10-15 комнат, а в самых больших – более 30. Роскошные дворцы в этом селе начали строить еще в 80-х годах, когда украинские румыны направились на заработки за границу. В настоящее время почти все «селяне» постоянно находятся на заработках в Евросоюзе.


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