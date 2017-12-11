Боевики «ДНР» обстреляли Авдеевку из «Градов», - Жебривский

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Руководитель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский в своем «Фейсбуке» сообщил, что в районе проведения работ по строительству газораспределительной станции газопровода Очеретино – Авдеевка, упали три снаряда, вероятно, запущенные из РСЗО «Град», о чем пишет replyua.net.Так, в сообщении Павла Жебривского отмечается, что Авдеевку Донецкой области обстреляли террористы «ДНР» по предварительным данным из установки «Град». Чиновник написал: «Авдеевка была обстреляна рашистами. Председатель военно-гражданской администрации Павел Малыхин мне сообщил, что три снаряда «Града» упали в районе проведения строительных работ на газораспределительной станции газопровода Очеретино - Авдеевка».Согласно его словам, в результате обстрела была перебита линия электрических передач. Последствием стало обесточивание города на тридцать минут. Вскоре электрикам удалось возобновить электроснабжение. Глава Донецкой ОГА добавил: «Адептов «русского мира», пытающихся запугать население и помешать нам восстановить мирную жизни в Авдеевке я уверяю: ваши действия являются циничными и жестокими, однако бесполезными. У нас один ответ на все рашистские обстрелы и провокации – упорная работа все спецслужб Украины».