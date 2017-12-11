Сийярто выдвинул очередные требования для поддержки Киева Будапештом

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Венгрия, после того, как решение по украинскому закону об образовании было опубликовано Венецианской комиссией, выдвинула Украине требования, в случае выполнения которых Будапешт готов возобновить поддержку Киева. Об этом в понедельник, 11 декабря заявил Петер Сийярто, руководитель МИД Венгрии, пишет replyua.net со ссылкой на Европравду.Согласно словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, действия Украины должны полностью соответствовать ожиданиям Венецианской комиссии и Евросоюза, в том числе на счет нового закона об образовании, если она серьезно верит в свои стремления к евроатлантической интеграции. При этом Сийярто подчеркнул, что заключение Венецианской комиссии по украинскому образовательному закону, является «исключительно однозначным», и изложенные в нем предложения двусмысленно толковаться не могут.Согласно словам главы МИД Венгрии, из документа, обнародованного Венецианской комиссией, становится понятным то, что «правильное решение» - это внесение изменений в противоречивую седьмую статью Закона Украины «Об образовании». Также он сказал: «Венгрия не может поддерживать украинское стремление в международной политике до того времени, пока изменения не будут осуществлены» и добавил, что он не теряет надежды на то, что такого рода изменения произойдут как можно быстрее.