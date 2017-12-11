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Аваков рассказал, как летал в Крым на разговор к Януковичу

Аваков рассказал, как летал в Крым на разговор к ЯнуковичуГлава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков во время судебного заседания по делу о госизмене Виктора Януковича заявил, что весной 2014 года жизни бывшего президента Украины ничего не угрожало и его никто не планировал арестовывать, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «ЛИГА.нет».

Так, согласно словам министра внутренних дел Украины, 23 февраля он, будучи в статусе и.о. главы МВД Украины, вылетел в Крым. Аваков заявил: «Я туда летел не с целью поймать Виктора Януковича, заковать его в кандалы и бросить на растерзание толпе, но я отправился в Крым поговорить с Виктором Федоровичем о его планах. Я имел надежду, что он вернется к исполнению своих обязанностей. Согласно имеющейся у меня информации, ему стало известно, что исполняющий обязанности министра МВД прилетел чтобы встретиться с ним, однако он скрылся на территории одной из российских военных баз».

Также Арсен Аваков утверждает, что именно с базы РФ Янукович отправился в Россию. С ним согласили ехать также и часть его охраны, а часть отказалась. Глава МВД отметил, что одному из сотрудников УДО Виктор Янукович передал записку, в которой было сказано, что он отказывается от государственной охраны. Министр добавил: «Табельное оружие сотрудник УДО передал главе УДО Крымского полуострова, а записку он передал лично мне в руки. Янукович подтвердил тем самым, что никакой прямой угрозы ему не было».
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