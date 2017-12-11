Фискалы – запрещены, санэпидемстанция и ГАИ – ликвидирована – и это только часть мероприятий по борьбе с коррупцией

Как передает replyua.net, после исследования Ernst & Young, где замерялся рейтинг коррупционных ожиданий, говорить о том, что Украина активно борется с коррупцией не приходится. Более половины (51%) менеджеров компаний считают, что коррупция широко распространена в бизнес-среде их страны. Среди 41 страны первое место занимает Украина – 88% респондентов ответили утвердительно.
По мнению украинского политолога Олеси Яхно-Белковской, применительно к этому рейтингу корректнее было бы говорить не столько с точки зрения отображения реального уровня коррупции, сколько с точки зрения отображения уровня ожиданий коррупционных рисков среди тех, кто занимается бизнесом. Причем, следует учитывать, что, если мы говорим об ожиданиях, то менеджеры в бизнесе находятся под влиянием многих факторов, в том числе общего фона, который задан в публичном пространстве.
По словам политолога, тем не менее, не стоит забывать, что борьба с коррупцией – это не только создание НАБУ, за последние годы в направлении создания предпосылок для сокращения коррупции было сделано еще ряд весомых шагов. В частности, существенно ограничены проверяющие органы: внеплановые проверки бизнеса фискалами запрещены, санэпидемстанция - ликвидирована, пожарные потеряли возможности проверок. Другое дело, что есть проблема изношенности инфраструктуры, экономии на необходимых требованиях безопасности. То есть, речь идет о безответственности уже на другом уровне. Почти уже год, как НДС компенсируется в автоматическом режиме, что устранило одну из причин коррупции. Уже два года, как на дорогах отсутствует ГАИ, а новая патрульная полиция не берет или почти не берет взяток. Получение прав, техпаспорта теперь максимально упрощены, и не требуют взяток. Другое дело, что проблема безопасности дорожного движения никуда не исчезла. Олигархи ограничены во влиянии на государственные компании: Коломойского отстранили от «Укрнафты», Курченко – от ОПЗ, Фирташ и Ахметов потеряли часть преференций.