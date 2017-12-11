В МИД Польши прокомментировали подрыв польского автобуса под Львовом

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Во внешнеполитическом ведомстве Польши прокомментировали на своем официальном сайте инцидент с повреждением польского автобуса возле Львова взрывным устройством, назвав это «антипольским событием на территории Украины», о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Радио Свобода».В сообщении МИД Польши говорится: «По данным консульских служба Польши, группа из двадцати трех польских туристов ехала тем автобусом. Среди пассажиров, в частности, были и чиновники местного самоуправления. Транспортное средство было повреждено на стоянке возле отеля. Во время происшествия в автобусе не было никого. Пострадавших в результате инцидента нет. Украинские власти выясняют все обстоятельства произошедшего. Сотрудники местной полиции и прокуратуры выполняют следственные действия». Польские дипломаты также добавили, что участники поездки возвращаются домой в сопровождении консула Польши.Напомним, ранее издание, ссылаясь на сообщение депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевичв в «Фейсбуке, сообщало, что вечером 9 декабря, около 23 часов 20 минут на кольцевой дороге на стоянке отеля «Барская Гора» неизвестным взрывным устройством была повреждена внешняя обшивка и боковое стекло автобуса марки MAN с польской регистрацией.