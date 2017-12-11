Вся страна станет жертвой: Холодницкий спрогнозировал в Украине новую войну

В интервью журналистам ТСН Назар Холодницкий, занимающий должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заявил, что из-за нынешнего конфликта между антикоррупционными ведомствами страны и Генеральной прокуратурой может возникнуть война, от которой пострадает вся страна, о чем сообщает replyua.net. «Любая война не обходится без слов. Мне не хочется говорить о жертвах. Жертвой будет, наконец, вся страна, поскольку вместо того, чтобы вести борьбу с коррупцией реально, мы боремся между собой», – сказал он.
При этом прокурор добавил, что американский Госдеп не доволен сложившейся в Украине ситуацией, в США заявило о полной поддержке НАБУ и САП.
«Суть первого месседжа, который нам пришлось услышать от представителей Государственного департамента США – дословно – «мы вас полностью поддерживаем». Далее – «решение всех конфликтов должно происходить в рамках правового поля». Следующее – если сотрудники прокуратуры действуют незаконно, то это нужно расследовать. Таким же образом и относительно представителей САП и НАБУ – если они совершили что-то противозаконное, нужно нести ответственность, но только по результатам объективного и независимого следствия», – пояснил он.