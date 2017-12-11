РЖД перевела все поезда на линию в обход Украины

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Российская государственная компания «Российские железные дороги» с 11 декабря 2017 года полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на линию, которая идет в обход Украины, о чем пишет replyua.net со ссылкой на РИА «Новости».Как известно, ранее до таких изменений поезда России, следовавшие на юг страны, проезжали небольшой участок по территории Украины. В свою очередь Максим Соколов, глава Министерства транспорта Российской Федерации, ранее сообщал, что все поезда пустят в обход Украины до конца текущего года. Согласно словам российского чиновника, всего на участок переключатся 62 пары пассажирских и тридцать пар грузовых поездов.Также ранее сообщалось, что строительство железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалось приблизительно в 56 миллиардов рублей. Новая железная дорога, длинна которой составляет 137 километров, будет проходить полностью по территории Российской Федерации (по Ростовской и Воронежской областях). Как известно, ранее в сентябре месяце 2017 года РЖД запустила по новому обходу грузовые поезда, а в средине ноября и пассажирские, которые следовали по старой лини без остановок.