Климкин отреагировал на решение Венецианской комиссии и поставил точку в языковой статье

Как информирует replyua.net, комментируя выводы комиссии по Закону Украины «Об образовании», в своем «Твиттере» Павел Климкин отметил, что Венецианская комиссия находится на стороне справедливости. Министр написал: «Венецианская комиссия находится на стороне справедливости. Это называется «демократия через право». Поэтому мы обратились и получили результат. Мы будем работать с общинами над его реализацией. Точка».
Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия за демократию через право, известную как Венецианская комиссия, отвергла все обвинения Венгрии, которые страна выдвинула якобы из-за урезания прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в Законе Украины «Об образовании». В МОН Украины сообщали: «Мы выражаем искреннюю благодарность Комиссии за то, что она приняла аргументацию украинской стороны на счет упреков, что языковая статья закона «Об образовании» сужает права представителей нацменьшинств».