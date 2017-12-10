Швейцарию заинтересовали офшоры в деле Насирова

В суде состоялось рассмотрение ходатайства детективов НАБУ о предоставлении швейцарским авторитетным органам возможности получения временного доступа к документации компании «RN Group Limited», находившейся в швейцарских банках. Как передает replyua.net, об этом идет речь в представленном в конце минувшего месяца постановлении Соломенского районного суда Киева, анализ которой провел проект «Марлин», сообщает «Украинская правда».
Кроме всего прочего, в бюро попросили предоставить доступ зарубежным органам к счетам и вещам компании «RN Group Limited» с острова Тартола Британских Виргинских островов, находившихся в банке «Union Bancaire Privee» и других банках Швейцарской Конфедерации. Вместе с тем, судом было принято решение об отказе в удовлетворении такого ходатайства, поскольку «детектив/прокурор в судебное заседание не пришли».
Напомним, августе 2016 года в деле относительно незадекларированного имущества на то время руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова появились сведения о найденных оффшоры, на которые перечисляли взятки должностным лицам ДФС.