Йованович дала оценку борьбе с коррупцией в Украине

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине в своем «Твиттере» процитировало американского дипломата так: «Хотя власть Украины стала более открытой для граждан и совершила множество достижений в противостоянии коррупции с 2014 года и по настоящее время, мы все же признаем, что этот путь до конца еще не пройден. Сделать еще нужно много чего». Стоит отметить, что для привлечения внимания молодых людей Украины к проблеме в стране с коррупцией, американское посольство устроило квест-игру на эту тематику.
Напомним, ранее издание сообщало, что после встречи Арсения Яценюка и Арсена Авакова с послом Соединенных Штатов Америки Мари Йованович, руководство «Народного фронта» полностью изменило свою позицию относительно закона о «ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины».