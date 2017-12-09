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Йованович дала оценку борьбе с коррупцией в Украине

Йованович дала оценку борьбе с коррупцией в УкраинеМария Йованович, являющаяся послом Соединенных Штатов Америки в Украине, прокомментировала работу по борьбе с коррупцией в Украине, отметив шаги власти Украинского государства для большей открытости. Американский дипломат, как информирует replyua.net, призвала Украину к более активным действиям для работы с коррупцией.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине в своем «Твиттере» процитировало американского дипломата так: «Хотя власть Украины стала более открытой для граждан и совершила множество достижений в противостоянии коррупции с 2014 года и по настоящее время, мы все же признаем, что этот путь до конца еще не пройден. Сделать еще нужно много чего». Стоит отметить, что для привлечения внимания молодых людей Украины к проблеме в стране с коррупцией, американское посольство устроило квест-игру на эту тематику.

Напомним, ранее издание сообщало, что после встречи Арсения Яценюка и Арсена Авакова с послом Соединенных Штатов Америки Мари Йованович, руководство «Народного фронта» полностью изменило свою позицию относительно закона о «ликвидации Национального антикоррупционного бюро Украины».
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