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СпецтемаЭксперт: сценарий Путина провалился в 2016 с Тимошенко, провалился он и в 2017 с Саакашвили

Тимошенко сравнила Порошенко с Януковичем и напомнила, чем это может закончиться: «Ростов не резиновый»

Тимошенко сравнила Порошенко с Януковичем и напомнила, чем это может закончиться: «Ростов не резиновый»Украинский политик, глава Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко прокомментировала задержание лидера «Рух нових сил» Михаила Саакашвили, обвинив во всем это не правоохранительные органы, не суды, не еще кого-то, а исключительно главу Украинского государства Петра Порошенко, о чем пишет replyua.net со ссылкой на обращение лидера политсилы, размещенное на официальном сайте партии.

В частности, Юлия Тимошенко, обращаясь к президенту Украины, заявила: «Такое, как сейчас произошло с Саакашвили, уже было раньше, вы забыли. Вам память отняло...». При этом лидер ВО «Батькивщина» обвинила гаранта Конституции в том, что «на четвертом году своего президентства, он стал одновременно и Верховным главнокомандующим, и прокурором, и продюсером всех телеканалов, и судом, и Верховной Радой». Она отметила: «Вы сейчас бросаете за решетку тех, кто является вашим оппонентом. Вы делаете все это аналогично тому, как это делал в своем время Янукович. Но вспомните, чем все это завершилось. Ростов ведь не резиновый».

Напоследок в своем обращении политик добавила, что по ее мнению «экс-президент Грузии попал за решетку не по воле генпрокурора или суда, и даже не по причине какой-либо правоохранительной структуры». Тимошенко заявила: «Саакашвили посадили именно вы. Немедленно отмените все команды. Хватит позорить Украину. Освободите Саакашвили как можно скорее!».
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