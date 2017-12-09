Тимошенко – Порошенко: «Вам отняло память, немедленно освободите Саакашвили!»

Так, Тимошенко, обращаясь к Петру Порошенко, заявила: «Вам память отняло, вы и верно забыли, что так, как с арестом Михаила Саакашвили уже было… Вы, на четвертом году своего правления, стали одновременно президентом, парламентом, прокурором, судом, правительством и даже генеральным продюсером всех украинских телеканалов. Вы теперь бросаете своих оппонентов за решетку, вы делаете это так же, как это делал Виктор Янукович. Но вспомните, чем это все завершилось. Ростов не резиновый».
При этом лидер ВО «Батькивщина» добавила, что она понимает - «лидера «Рух нових сил» посадил не суд, не генпрокурор, не правоохранительные структуры, но его посадили именно вы». Тимошенко призвала Порошенко немедленно отменить все команды и не позорить Украину и заявила: «Немедленно освободите Саакашвили!».