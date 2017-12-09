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Украинская «Воля» в обход санкций стала русской

Украинская «Воля» в обход санкций стала русской
Компания Воля неоднократно попадалась на крымском вопросе. Журналисты неоднократно обнародовали расследования, как компания продолжает вести бизнес в Крыму, при этом изначально говоря обратное. Парадоксально, но никаких особых комментариев на сей счет от компании не последовало. Даже, когда 31 мая в Крыму пропал доступ к сайтам ВКонтакте и Mail.ru, крымчане увидели предупреждение, что ресурсы заблокированы по решению президента Украины Порошенко, а в контакт-центре подтвердили, что Воля работает в Крыму. Технически и технологически она управлялась из Киева. Единственная реакция последовала от ФСБ – крымским операторам отрезали оптику через Украину и заставили ходить через Ростелеком. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская блогер Екатерина Золотарева.

По ее мнению, Воля и дальше отмалчивалась бы, прекрасно работая в Крыму и сотрудничая с оккупационными властями, если бы не ее акционерные дела и попытка продажи актива. Сделать это нужно было красиво, чтобы не попасть под американские санкции. Некто Бойко Сергей, бывший президент компании Воля, а ныне советник ее руководителя, случайно в своем фейсбуке засвечивается в Москве и в Евпатории. И вот уже через несколько дней после этого компания «ТелеСистемы» сменила учредителей из оффшорной компании на граждан России. Ими стали москвич Евгений Попов и житель Евпатории Юлий Бойко.

Блогер отмечает, что некто Бойко Сергей Юльевич, бывший глава Воли, советник нынешнего руководителя, съездил в Москву и в Евпаторию за доверенностями, а некто Бойко Юлий Николаевич из Евпатории стал соучредителем московской компании.
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