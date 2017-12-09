валюта
СпецтемаАлександр Палий: несколько фактов о Саакашвили, которые перевернут ваше мнение о честном экс-президенте Грузии

У Авакова рассказали, как на самом деле происходило задержание скрывающегося Саакашвили

У Авакова рассказали, как на самом деле происходило задержание скрывающегося СаакашвилиАртем Шевченко, являющийся спикером Министерства внутренних дел Украины рассказал как на самом деле происходило задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Как пишет «Интерфакс-Украина», по словам пресс-секретаря ведомства, правоохранители задержали лидер «Рух нових сил» «без какого-либо сопротивления, без оказания силы и без пострадавших».

По словам Шевченко, как сообщает replyua.net, «Национальная полиция Украины, действуя по поручению Генеральной прокуратуры, выполнила необходимые мероприятия для задержания разыскиваемого и подозреваемого Саакашвили и дальнейшей его доставки в следственные органы». По словам спикера МВД, задержание политика происходило за пределами палаточного городка, в другом районе столицы. Так было задумано предварительно, чтобы люди не пострадали. Пресс-секретарь добавил: «Саакашвили был доставлен в органы следствия. На этом были завершены функции полиции в этом деле».

А вот Антон Геращенко, советник Арсена Авакова, депутат ВРУ, в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Михаил Саакашвили скрывался в квартире одного из своих сторонников. Само задержание, по словам политика, происходило «в соответствии с законом и полиция имела полное право на его задержание после побега во время первого его задержания». В свою очередь ТСН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщают, что бывший губернатор Одесской области был задержан в квартире бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Луганской области, действующего полицейского Юрия Покиньбороды.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Телеканалы Коломойского и Авакова с Яценюком доиграются, что народ сметет не только власть, но и их тоже, – блогер

Срочно: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине
Важное за сутки
08 дек 2017
9707

Телеканалы Коломойского и Авакова с Яценюком доиграются, что народ сметет не только власть, но и их тоже, – блогер

Политические ток-шоу начали использовать новый пиар-ход, во время эфиров говорить от имени народа, чему подтверждением вчерашний эфире на «1+1», где ведущая в «Право на власть» Наталия Мосийчук под

08 дек 2017
8061

Блогер: после этих новостей с Польши и Венгрии реваншистам отобьют желание получать подачки с Москвы

Вчера польская оппозиция обвинила действующее польское правительство Шидло, в которое входит и наш заклятый друг глава польского МИД Ващиковский, в полном разрушении политики с Украиной, потому что

08 дек 2017
6986

Переговоры Климкин – Сийярто: этнические венгры массово покидают Закарпатье

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сийярто соответственно в рамках заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который

Последние новости

У Авакова рассказали, как на самом деле происходило задержание скрывающегося Саакашвили

Дипломат: продление моратория на продажу земли – сигнал о том, что до сих пор большинство нардепов находятся в плену советских стереотипов

Задержание Саакашвили: в МВД рассказали, что будет с палаточным городком

Луценко рассказал о судьбе Саакашвили: помещен в ИВС

В России стартовал показ очередного имперского вранья из серии «Русь – это русские». Готовят для показа в Украине

Сакварелидзе: Михаила Саакашвили задержали! Везут в изолятор СБУ

Ропот Кремля: РФ не устраивает заключение Венецианской комиссии по образовательном законе Украины

В Польшу не проехать: в «Ягодине» образовалась «пробка» в 20 километров

Сазонов: из нашего Закарпатья хотели сделать инкубатор, где растить и учить молодежь для эмиграции, но не вышло

ГПУ открыла уголовное производство против НАБУ, - Лысенко

Причиной выброса Рутения-106 над Уралом и Европой был спутник, который запустил кто-то из недоброжелателей РФ?

Волкер о переговорах с Сурковым: «Я не верю, что РФ решила забрать свои войска с Донбасса»

Блогер: сегодняшний обыск в Минюсте больше напоминал налет гопоты на ларек с пивасиком

После встречи с Грибаускайте Порошенко пообещал защитить НАБУ

Совфед РФ ошарашил заявлением о невозможности провести обмен пленными

Литва о реформах в Украине: только слепой может не видеть изменений

В Венецианской комиссии призвали Киев внести изменения в «языковую статью» относительно русского языка

Волкер выступил с новым заявлением о миротворцах на Донбассе: «Нужно согласие России»

Жириновский об отстранении РФ от участия в Олимпиаде: «Нам мстят за 1945 год»

Американское посольство в Иерусалиме появится не ранее 2019 года – Тиллерсон

 Новости за день