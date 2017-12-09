У Авакова рассказали, как на самом деле происходило задержание скрывающегося Саакашвили

По словам Шевченко, как сообщает replyua.net, «Национальная полиция Украины, действуя по поручению Генеральной прокуратуры, выполнила необходимые мероприятия для задержания разыскиваемого и подозреваемого Саакашвили и дальнейшей его доставки в следственные органы». По словам спикера МВД, задержание политика происходило за пределами палаточного городка, в другом районе столицы. Так было задумано предварительно, чтобы люди не пострадали. Пресс-секретарь добавил: «Саакашвили был доставлен в органы следствия. На этом были завершены функции полиции в этом деле».
А вот Антон Геращенко, советник Арсена Авакова, депутат ВРУ, в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Михаил Саакашвили скрывался в квартире одного из своих сторонников. Само задержание, по словам политика, происходило «в соответствии с законом и полиция имела полное право на его задержание после побега во время первого его задержания». В свою очередь ТСН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, сообщают, что бывший губернатор Одесской области был задержан в квартире бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Луганской области, действующего полицейского Юрия Покиньбороды.