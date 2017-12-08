ГПУ открыла уголовное производство против НАБУ, - Лысенко

В своем сообщении Андрей Лысенко написал: «В ГПУ поступило заявление об уголовном правонарушении за подписью замминистра юстиции… По этому факту Генпрокуратура внесла в ЕРДР все данные, начато расследование». Также спикер Генеральной прокуратуры Украины подчеркнул, что в заявлении указывается на осуществление сотрудниками НАБУ обыска в помещении кабинета под номером 413 Минюста по адресу: город Киев, улица Архитектора Городецкого, 13.
Лысенко подчеркнул: «В заявлении также указывается на то, что детективы НАБУ провели обыск в нарушение требований УПК, а в действиях должностных лиц НАБУ есть признаки уголовного преступления, которое предусмотрено частью 2 статьи 162 УК Украины».