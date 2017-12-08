Волкер о переговорах с Сурковым: «Я не верю, что РФ решила забрать свои войска с Донбасса»

Так, говоря о результатах переговоров Курта Волкера и помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова, спецпредставитель США назвал своего собеседника «очень умным, важным и ловким собеседником». В это же время Курт Волкер назвал президента России «единственным в стране человеком, который принимает решения». Кроме того он заявил: «И я не верю в то, что в Российской Федерации действительно уже приняли решения вывести свои войска с востока Украинского государства. Мы имеем надежду на то, что в конечном итоге у Путина таким примут такое решение, однако пока что мы не дошли до этого». Он добавил, что от своей агрессии в Украине Россия ничего не получает и даже наоборот, она терпит только большие потери.
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