Конфликт с этническими венграми Закарпатья: Венгрия поставила Украине два условия

Так, на сайте Министерства иностранных дел Венгрии говорится, что в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии Павла Климкина и Петера Сийярто соответственно с специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, были обсуждены пути выхода из конфликтной ситуации, возникшей вокруг изменений в украинском образовательном законодательстве. В частности, во время разговора Петер Сийярто потребовал сохранить все права этнических венгров, а также их согласия на изменения в законе об образовании. Он заявил: «Первое. Венгерское меньшинство ни в коем случае нельзя лишать ни одного из их прав». Также он добавил, что вторым условием является согласие закарпатских венгров.
Кроме того, венгерский чиновник добавил, что как только эти два условия будут полностью выполнены, правительство Венгрии перестанет препятствовать Украине. Он подчеркнул: «К сожалению, мы не можем говорить об урегулировании ситуации до тех пор, пока оба условия не будут выполнены».