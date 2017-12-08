В ЕС назвали условия для предоставления Киеву в будущем дальнейшей финансовой помощи

Европейский Союз предоставит Киеву очередной транш макрофинансовой помощи после того, как в Украине будет создан Антикоррупционный суд. Как передает replyua.net, об этом идет речь в статье интернет-издания «Европейская правда», которая называется «Закат реформ: зачем коалиция торпедирует Соглашение об ассоциации». Авторы материала подчеркивают, что после отмены виз для Украины Евросоюз располагает немногими рычагами влияния на Киев. Среди таких инструментов – перечисление макрофинансовой помощи, в том числе, глава украинского государства Петр Порошенко анонсировал новую программу после саммита «Восточного партнерства».
«В правилах макрофинансовой помощи сказано, что договоренности о ней возможны только со страной, к которой есть действующая программа сотрудничества с МВФ. А значит, до восстановления полноценного сотрудничества с МВФ, никакого движения не будет», - отметил журналистам источник в структурах ЕК.
В том числе, это означает, что страны Европы согласятся дать деньги лишь после того, как будет создан антикоррупционный суд, так как это требование является одним из основных со стороны МВФ.