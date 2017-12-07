В Кремле анонсировали «выборы» главарей «ЛДНР»

Как информирует replyua.net, в частности Чеснаков сказал: «В «республиках» Донбасса будут проведены выборы. Ранее, 2 ноября 2014-го там уже были выборы «республиканских» глав и выборы народных собраний – то есть «парламентов республик». Срок их полномочий составляет четыре года, и они уже подходят к концу. На их деятельность никаким образом не влияют соглашения, достигнутые в Минске, в результате нужно ожидать, что эти выборы должны быть проведены точно в срок, осенью 2018 года».
Напомним, ранее издание сообщало, что в 2018 году также будут проведены и выборы главы Российской Федерации. Действующий президент России Владимир Путин длительное время оставлял в тайне свое решение по участию в этих мероприятиях. Но вчера, во время встречи с ветеранами и тружениками автомобильного завода «ГАЗ» он заявил, что принял решение по поводу предстоящих выборов президента Росси. Его решением оказалось намерение баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году.