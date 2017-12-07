Его окружают боевики: Геращенко рассказал, почему правоохранители не задержали Саакашвили

Сотрудники правоохранительных органов не прибегают к «резким действиям» для задержания бывшего грузинского президента, главу партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, чтобы не допустить кровопролития. Как передает replyua.net, такое заявление озвучил советник главы МВД, народный депутат из фракции «Народный фронт» Антон Геращенко. «Наибольшее желание Саакашвили, Сакварелидзе и других – это массовое кровопролитие для того, чтобы говорить, что нас бьют. Но мы не намерены им представлять таких вариантов», — сказал Геращенко.
Парламентарий добавил, что Саакашвили находится в розыске и продолжает скрываться в палаточном городке на площади Конституции. В то же время, утверждает советник главы Министерства внутренних дел, Саакашвили «окружил себя боевиками».
«Его разыскивают по подозрению в сотрудничестве, получению денег со стороны российского олигарха, бывшего человека из окружения Януковича господина Курченко. Верховная Рада и вся страна увидела кадры, как ближайший соратник из окружения Саакашвили после Сакварелидзе – господин Дангадзе – получает деньги от представителей Курченко», — сказал он.