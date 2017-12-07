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Сегодня ночью Украина была на грани катастрофы – депутат

Сегодня ночью Украина была на грани катастрофы – депутат
Народный депутат Виктор Чумак в интервью InfoResist заявил, что в ночь на сегодня, 7 декабря, Украина была очень близка к катастрофе в сфере экономики, политики и репутации, передает replyua.net. «Этой ночью наше государство стояло просто перед катастрофой. Сегодня ночью из-за того, что появилось желание уволить Егора Соболева, был проект закона, дающий возможность уволить главу НАБУ и всех антикоррупционных органов в Верховной Раде без какого-либо аудита», — рассказал парламентарий, добавив, что ночью была в Украину поступило множество звонков из Запада.

«МВФ, Госдепартамент и ФБР завили, что есть риск снятия всей военной помощи для Украины, если власти сделают такие шаги. Этой ночью наша страна на самом деле стояла перед катастрофой, поскольку клептократы до такой степени боялись того, что по ним могут пройтись, что они намеревались полностью уничтожить всю антикоррупционную политику. Для страны это могло стать настоящей катастрофой», — уверен нардеп.

Также Виктор Чумак добавил, что первым шагом было бы «лишение Украины безвизового режима — это было крайне жесткое заявление Брюсселя».
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