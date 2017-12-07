После критики США ВР передумали рассматривать закон об «убийстве» НАБУ

На своей странице в соцсети народный депутат Украины Мустафа Найем сообщил, что с повестки дня Верховной Рады был снят проект закона, который, в соответствии с заявлением ряда украинских политических деятелей, мог привести к «убийству» НАБУ, передает replyua.net. «Они отступили. Проект закона, который предоставлял парламенту право единолично увольнять главы НАБУ, САП и членов НАЗК снят с повестки дня и НЕ будет рассматриваться Верховной радой. Секретариаты парламентских фракций уже получили обновлённую повестку дня, в которой отсутствует проект №7362», - написал он.
При этом Найем добавил, что законопроект сняли с повестки дня благодаря «трезвому мышлению некоторых политиков, реакции общественности, средствах массовой информации и личных контактов активистов в международных организациях».
Как уже сообщалось, экс-заместитель помощника главы американского министерства обороны по вопросам Украины, России и Евразии Майкл Карпентер заявил, что если уволят главу НАБУ Артема Сытника и руководителя Антикоррупционного комитета Рады Егора Соболева, он будет настаивать на уменьшении всех типов помощи Украине.