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СпецтемаЖенщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

В МВФ заступились на НАБУ и выставили Украине требования

В МВФ заступились на НАБУ и выставили Украине требованияКристин Лагард, которая является директором-распорядителем Международного валютного фонда, напомнила Украине, что ключевым условием для сотрудничества остаются антикоррупционные требования, о чем пишет replyua.net со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В частности она заявила: «Я невероятно обеспокоена событиями, которые в последнее время складываются в Украине, которые способны прогресс отмотать назад, именно тот прогресс, который был достигнут ранее в создании независимых органов по борьбе с коррупцией на высочайшем уровне, в частности я говорю о Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре».

При этом Лагард отметила, что борьба с коррупцией остается ключевым требованием не только от партнеров из Запада, но и от украинского общества. В заявлении директора-распорядителя отмечается: «Мы настоятельно требуем от власти Украины и Верховной Рады защитить независимость САП и НАБУ. Также мы стоим на том, чтобы власти Украинского государства незамедлительно продемонстрировали прогресс относительно законодательства, которое должно запустить работу независимого Антикоррупционного суда согласно рекомендациям Венецианской комиссии СЕ».
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