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ВМС «уничтожили» противника в Черном море: ВСУ показали, на что способны

ВМС «уничтожили» противника в Черном море: ВСУ показали, на что способныВчера, 5 декабря 2017 года Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в водах Черного моря показали, что способны выполнять поставленные задачи в установленные сроки, о чем говорится на официальном сайте Министерства обороны.

Как информирует replyua.net, ВМС ВСУ в Черном море провели тактические учения, в который участвовали шесть малых бронированных артиллерийских катеров, из которых 4 были построены для флота Украины в текущем году, и два вертолета морской авиации. Отмечается, что во время обучения катера в составе тактической группы отрабатывали задачи по охране и обороне прибережной зоны против коммуникаций. В частности, в сообщении говорится: «Во время обучения применялись средства поражения и маскировки. Все поставленные задачи были выполнены. Уже в ближайшие сроки принимавшие участие в учениях четыре новых катера, после завершения госиспытаний, будут введены в боевой состав Военно-морских сил».

ВМС «уничтожили» противника в Черном море: ВСУ показали, на что способны


Кроме того в сообщении Минобороны говорится, что катера тактической группы отработали совместные действия по охране и обороне пункта базирования. В ведомстве подытожили: «В том числе, отрабатывался такой элемент, как противокорабельная оборона пункта базирования, во время которого произошло развертывание сил, выход на боевой курс и непосредственное уничтожение условного противника».
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Горячая тема: Женщина, которая стояла с Саакашвили на сцене, это и есть ответ на вопрос – чьи интересы он представляет в Украине

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