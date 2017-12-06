ВМС «уничтожили» противника в Черном море: ВСУ показали, на что способны

Как информирует replyua.net, ВМС ВСУ в Черном море провели тактические учения, в который участвовали шесть малых бронированных артиллерийских катеров, из которых 4 были построены для флота Украины в текущем году, и два вертолета морской авиации. Отмечается, что во время обучения катера в составе тактической группы отрабатывали задачи по охране и обороне прибережной зоны против коммуникаций. В частности, в сообщении говорится: «Во время обучения применялись средства поражения и маскировки. Все поставленные задачи были выполнены. Уже в ближайшие сроки принимавшие участие в учениях четыре новых катера, после завершения госиспытаний, будут введены в боевой состав Военно-морских сил».
Кроме того в сообщении Минобороны говорится, что катера тактической группы отработали совместные действия по охране и обороне пункта базирования. В ведомстве подытожили: «В том числе, отрабатывался такой элемент, как противокорабельная оборона пункта базирования, во время которого произошло развертывание сил, выход на боевой курс и непосредственное уничтожение условного противника».