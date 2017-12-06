В суде Гааги выступили с важным заявлением по войне на Донбассе

В прокуратуре Международного уголовного суда (МУС) может быть принято решение о признании военных действий на Донбассе в качестве международного конфликта. Как передает replyua.net, об этом сказано в составляемом каждый год отчете прокурора МУС Фаты Бенсуды.
«Канцелярией прокурора также были приведены дополнительные сведения, которые четко указывают на факт существования непосредственного военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины. В связи с этим можно сделать вывод, что не позднее 14 июля 2014 года, вместе с вооруженным конфликтом немеждународного характера, на востоке Украины имел место международный вооруженный конфликт», - идет речь в документе. Помимо этого, отмечается, что в канцелярии продолжают рассмотрение заявлений о том, что Российская Федерация продолжает контролировать боевиков на востоке Украины, чтобы установить возможность рассмотрения конфликта как международного.
Также в отчете прокурора сказано, что удалось зафиксировать более 1200 случаев преступлений, которые были совершены на Донбассе после 20 февраля 2014 года.