Украина закупает у США оперативно-тактическое вооружение, в том числе летальное, - Чалый

В том числе, дипломат отметил: «Могу сказать только одно, что все подписанные контракты находятся в области законодательства на международном уровне. И как государство, Украина должным образом выполняет требования экспортного контроля, и мы имеем полное право на закупку вооружений. Список становится все шире, однако ограничивается тактическим видом вооружений, в частности и летальным. Как результат, мне было очень странно слышать некоторых украинских политиков, мол, Америка нам не предоставляет оружие. США как раз и предоставляют нам оружие, хоть и оперативно-тактическое. Это является следующим этапом углубления взаимодействий, вероятно, это послужит более мощным сигналом для Российской Федерации».
Как ранее уже сообщалось, что мнению посла Украины в США, американский президент Дональд Трамп еще до конца текущего года подпишет проект закона о предоставлении Украине 350 миллионов долларов на оборонительные нужды, из которых 50 миллионов «зеленых» пойдут на закупку летального вооружения. Примечательно, что такой законопроект уже прошел Сенат и Конгресс США.