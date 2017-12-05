Собчак: «Референдум» и его результаты в Крыму в 2014 году были фальшивыми

Согласно словам возможного кандидата в президенты России, на Крымском полуострове необходимо провести реальный референдум международного класса с наблюдателями, и жители Крыма самостоятельно должны принимать решение, где им быть. Журналистка отметила: «Нужно задать вопросы, и не один, а три вопроса. Вы хотите стать частью Украины? Хотите ли вы быть частью России? Или же вот тут нас могут ждать огромные сюрпризы, если вопрос поставить так: вы хотите стать вообще независимыми? Существует большое количество граждан, к примеру, крымские татары, которые, возможно, хотят видеть полуостров независимым. Но решать это не нам с вами нужно».
Напомним, ранее Ксения Собчак не один раз высказывалась в пользу украинского Крыма, заявляя, что полуостров находится под юрисдикцией Украины. «Если смотреть с точки зрения международного права, то Крым – это Украина. Точка», - заявляла возможный кандидат в президенты России.