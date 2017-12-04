Поножовщина в Одесской области: В ходе ссоры военнослужащий убил своего сослуживца

В сообщении, в частности, говорится, что 3 декабря возле продовольственного магазина в поселке Алтестово, что в Одесской области, между двумя контрактниками начался конфликт, впоследствии переросший в драку. Один из военных во время борьбы нанес ножом ранения своему сослуживцу в область грудной клетки, в результате чего раненный солдат погиб на месте происшествия.
Также отмечается, что подозреваемый убежал в неизвестном направлении с места инцидента. Однако спустя определенное время он сообщил своему командованию место своей дислокации. Сотрудники полиции задержали военного контрактной службы. По произошедшему факту было начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – «Умышленное убийство». Сейчас правоохранители решают вопрос о вручении задержанному подозрения, а также готовится ходатайство об избрании меры пресечения для него.