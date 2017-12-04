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Поножовщина в Одесской области: В ходе ссоры военнослужащий убил своего сослуживца

Поножовщина в Одесской области: В ходе ссоры военнослужащий убил своего сослуживцаВ пресс-службе Военной прокуратуры Украины Южного региона говорится, что сотрудники правоохранительных органов начали расследование убийства военнослужащего своим сослуживцев в Одесской области. Как информирует replyua.net, сообщается, что инцидент произошел во время ссоры двух служащих.

В сообщении, в частности, говорится, что 3 декабря возле продовольственного магазина в поселке Алтестово, что в Одесской области, между двумя контрактниками начался конфликт, впоследствии переросший в драку. Один из военных во время борьбы нанес ножом ранения своему сослуживцу в область грудной клетки, в результате чего раненный солдат погиб на месте происшествия.

Также отмечается, что подозреваемый убежал в неизвестном направлении с места инцидента. Однако спустя определенное время он сообщил своему командованию место своей дислокации. Сотрудники полиции задержали военного контрактной службы. По произошедшему факту было начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – «Умышленное убийство». Сейчас правоохранители решают вопрос о вручении задержанному подозрения, а также готовится ходатайство об избрании меры пресечения для него.
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