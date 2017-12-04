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Олег Ляшко разъезжал на велосипеде по ресторану

Олег Ляшко разъезжал на велосипеде по ресторануГлавный радикал Украины, разъезжая по ресторану на велосипеде, едва не сбил нескольких человек, о чем информирует replyua.net.

Председатель «Радикальной партии Олега Ляшко» Олег Ляшко катался по залу ресторана, между праздничными столиками и гостями на велосипеде. Все это происходило во время празднования Дня рождения парламентария. Видео такой практики сам политик выложил в своем «Фейсбуке». Как известно, Олег Ляшко праздновал свой День рождения вчера, 3 декабря 2017 года. Известному украинскому политическому деятелю исполнилось 45 лет. Поздравить политика в ресторан сошлись десятки людей. Олег Ляшко принял решение прокатиться на велосипеде, который ему подарили на праздник, прямо в зале ресторана между столиками и посреди толпы. В это же время, как можно увидеть на опубликованном депутатом видео, некоторые из гостей были вынуждены срочно расступиться, чтобы не оказаться под колесами велосипеда.



Сам же «виновник» торжества прокомментировал опубликованное им видео так: «Я почему такой злой раньше был? Потому что я не имел велосипеда. Сегодня мне исполнилось 45 лет. Всем спасибо, всем, кто написал, пришел, позвонил и поздравил. Вы все сделали настоящим праздником мой день рождения!».
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