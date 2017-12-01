Украина вынуждена занять 473 миллиарда, - СМИ

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Украинское правительство оценило необходимый размер займа для государственного бюджета Украины на протяжении 2018 и 2019 годов в 473 миллиарда и 500 миллионов гривен, о чем говорится в проекте среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2017-2019 годы, пишет replyua.net со ссылкой на «Украинские новости».В сообщении, в частности, отмечается, что потребность в займах в общий фонд госбюджета Украины на 2017-2019 годы достигает 174,8 миллиарда гривен в 2017 году. В 2018-м эта сума равна 214,9 миллиарда гривен, а в 2019 – 258,6 миллиарда в национальной валюте Украины. Отмечается также, что для финансирования доступны внутренние и внешние источники. Также Кабинет министров подчеркивает, что основная ликвидность на внутреннем рынке акцентировалась на банковской системе, в результате чего именно эти финансовые учреждения являются основными внутренними инвесторами в ценные бумаги нашей страны. Ликвидность банковской системы, по состоянию на 1 января 2017 года, составила 119 миллиардов и 300 миллионов гривен.Помимо прочего также ожидается, что объем вложений в ОВГЗ страховых, предприятий и пенсионных фондов негосударственного уровня вырастет. Однако, по мнению Кабинета министров на структуру спроса ОВГЗ прогнозное влияние указанного фактора незначительное. При этом в правительстве считают, что самым дешевым доступным внешним ресурсом являются деньги от международных финансовых ведомств и официальных кредиторов.