валюта
СпецтемаСМИ: в Минске Путин шел к Лукашенко странной походкой и на высоких каблуках

Украина вынуждена занять 473 миллиарда, - СМИ

Украина вынуждена занять 473 миллиарда, - СМИУкраинское правительство оценило необходимый размер займа для государственного бюджета Украины на протяжении 2018 и 2019 годов в 473 миллиарда и 500 миллионов гривен, о чем говорится в проекте среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2017-2019 годы, пишет replyua.net со ссылкой на «Украинские новости».

В сообщении, в частности, отмечается, что потребность в займах в общий фонд госбюджета Украины на 2017-2019 годы достигает 174,8 миллиарда гривен в 2017 году. В 2018-м эта сума равна 214,9 миллиарда гривен, а в 2019 – 258,6 миллиарда в национальной валюте Украины. Отмечается также, что для финансирования доступны внутренние и внешние источники. Также Кабинет министров подчеркивает, что основная ликвидность на внутреннем рынке акцентировалась на банковской системе, в результате чего именно эти финансовые учреждения являются основными внутренними инвесторами в ценные бумаги нашей страны. Ликвидность банковской системы, по состоянию на 1 января 2017 года, составила 119 миллиардов и 300 миллионов гривен.

Помимо прочего также ожидается, что объем вложений в ОВГЗ страховых, предприятий и пенсионных фондов негосударственного уровня вырастет. Однако, по мнению Кабинета министров на структуру спроса ОВГЗ прогнозное влияние указанного фактора незначительное. При этом в правительстве считают, что самым дешевым доступным внешним ресурсом являются деньги от международных финансовых ведомств и официальных кредиторов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ее нельзя назвать украинской певицей: Зибров жестко обратился к Герою Украины за ее гастроли в России

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
01 дек 2017
9080

Ее нельзя назвать украинской певицей: Зибров жестко обратился к Герою Украины за ее гастроли в России

Известную певицу Софию Ротару следует ассоциировать не с Украиной, а с Советским Союзом, но при этом она является обладательницей высокого звания Герой Украины. Как передает replyua.net, об этом в

01 дек 2017
5119

Очередная подлость Европы: вице-премьер выступила с разоблачительным заявлением

Европейские страны устали от усилий по прекращению агрессии России. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью «5 каналу» озвучила Иванна Климпуш-Цинцадзе, занимающая должность

Последние новости

Трамп раскрыл информацию о возможном увольнении Тиллерсона

Украина вынуждена занять 473 миллиарда, - СМИ

У Саакашвили и НАБУ много общего, – блогер

«Танковый бой на Донетчине»: ВСУ показали, чего стоят

Блогер: те, кто твердит, что ничего не меняется, откройте глаза уже наконец-то и посмотрите вперед

В Одесской области малолетки убили и ограбили пенсионера, - НПУ

Савченко удивила заявлением о причине и условием для завершения войны на Донбассе

Варшава и Киев возобновляют переговоры по эксгумации поляков

В Крыму «суд» принял решение о домашнем аресте украинского активиста Балуха

Украина не останется без нового транша ЕС: стала известна сумма

И Путин не помог: Маслякова с позором вышвырнули из «Планета КВН»

Казарин: Крым сам не вернется в Украину, его надо возвращать

Экстрадиция Онищенко: суд Испании применил к политику меру пресечения, - САП

Портников: дядя Саакашвили, который рвется в Украину, не такой уж простой, но не все об этом расскажут

Бывший советник Трампа обвиняется в даче ложных показаний о связях с Россией

Журналист: еще один соратник Трампа имеет все шансы «сесть» на долгий срок

Влада Іспанії почала екстрадицію депутата-втікача Онищенка

Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт

Бійці АТО у Львові заблокували приймальню Садового, вимагаючи його відставки

Пономарь: Флинн рассказал о Трампе все, что он знал, а знал он очень и очень много

 Новости за день