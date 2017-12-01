В Одесской области малолетки убили и ограбили пенсионера, - НПУ

Как информирует replyua.net, только благодаря тому, что преступники грубо нарушали на угнавшем автомобиле правила дорожнего движения, сотрудники полиции смогли их задержать. Правоохранители заметили нарушение ПДД, после чего остановили транспортное средство и попросили предъявить документы. Ответ водителя о том, что документов нет, а транспортное средство было взято им у знакомого, чтобы покататься, а также плазменный телевизор, который находился в салоне и происхождение которого никто из салона не смог пояснить, заставил полицейских принять соответственные меры. Сотрудники МВД приняли решение доставить всех четверых, находящихся в салоне машины молодых людей в отделение полиции для дальнейшего установления личности.
В кротчайшие сроки патрульные, пользуясь базой данных, смогли вычислить адрес владельца транспортного средства, после чего они отправились к нему. Прибыв по адресу, они увидели, что свет в доме был включен, но никто не открывал стражам порядка двери. Полицейский смогли войти в помещение только благодаря родственникам хозяина авто. Войдя в здание, сотрудники Национальной полиции увидели полный бардак, следы крови, а в одной из комнат жилья они обнаружили и самого 64-летнего хозяина. Правда, мужчина, к сожалению, уже был мертв. Вскоре правоохранители установили, что жертва предварительно пригласил к себе двух девушек, одной из которых было 18, а второй 25 лет. Но спустя какое-то короткое время последние, согласно заранее подготовленному плану действий, открыли входную дверь своим знакомым парням 16 и 17 лет. А когда те вошли в дом, то тут же напали на хозяина, избили его металлическим прудом, отобрали гаджеты, а после сели в транспортное средство потерпевшего и уехали с места происшествия. Вскоре мужчина 64 лет скончался от полученных травм. В НПУ открыли уголовное дело по факту преступления, квалифицировав его по трем статьям: «Разбой», «Умышленное убийство», а также «Незаконное завладение транспортным средством». Все задержанные сейчас находятся под арестом.