валюта
СпецтемаСМИ: в Минске Путин шел к Лукашенко странной походкой и на высоких каблуках

В Одесской области малолетки убили и ограбили пенсионера, - НПУ

В Одесской области малолетки убили и ограбили пенсионера, - НПУВчера, 30 ноября в Измаиле Одесской области произошло ужасающее преступление. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции региона, несовершеннолетние дети напали на пенсионера, ограбили, а потом и вовсе убили пожилого мужчину и завладели его транспортным средством.

Как информирует replyua.net, только благодаря тому, что преступники грубо нарушали на угнавшем автомобиле правила дорожнего движения, сотрудники полиции смогли их задержать. Правоохранители заметили нарушение ПДД, после чего остановили транспортное средство и попросили предъявить документы. Ответ водителя о том, что документов нет, а транспортное средство было взято им у знакомого, чтобы покататься, а также плазменный телевизор, который находился в салоне и происхождение которого никто из салона не смог пояснить, заставил полицейских принять соответственные меры. Сотрудники МВД приняли решение доставить всех четверых, находящихся в салоне машины молодых людей в отделение полиции для дальнейшего установления личности.

В кротчайшие сроки патрульные, пользуясь базой данных, смогли вычислить адрес владельца транспортного средства, после чего они отправились к нему. Прибыв по адресу, они увидели, что свет в доме был включен, но никто не открывал стражам порядка двери. Полицейский смогли войти в помещение только благодаря родственникам хозяина авто. Войдя в здание, сотрудники Национальной полиции увидели полный бардак, следы крови, а в одной из комнат жилья они обнаружили и самого 64-летнего хозяина. Правда, мужчина, к сожалению, уже был мертв. Вскоре правоохранители установили, что жертва предварительно пригласил к себе двух девушек, одной из которых было 18, а второй 25 лет. Но спустя какое-то короткое время последние, согласно заранее подготовленному плану действий, открыли входную дверь своим знакомым парням 16 и 17 лет. А когда те вошли в дом, то тут же напали на хозяина, избили его металлическим прудом, отобрали гаджеты, а после сели в транспортное средство потерпевшего и уехали с места происшествия. Вскоре мужчина 64 лет скончался от полученных травм. В НПУ открыли уголовное дело по факту преступления, квалифицировав его по трем статьям: «Разбой», «Умышленное убийство», а также «Незаконное завладение транспортным средством». Все задержанные сейчас находятся под арестом.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Конец света 2017: Земля погрузится в полную тьму, у человечества будет всего 15 минут на прощание

Срочно: Звезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины
Важное за сутки
30 ноя 2017
12582

Конец света 2017: Земля погрузится в полную тьму, у человечества будет всего 15 минут на прощание

По мнению ученых, конец света в 2017 году будет невероятно жестоким. Начало апокалипсиса будет стремительным, а у человечества для прощания будет всего пятнадцать минут. Наша Земля погрузится в

01 дек 2017
8230

Ее нельзя назвать украинской певицей: Зибров жестко обратился к Герою Украины за ее гастроли в России

Известную певицу Софию Ротару следует ассоциировать не с Украиной, а с Советским Союзом, но при этом она является обладательницей высокого звания Герой Украины. Как передает replyua.net, об этом в

01 дек 2017
4579

Очередная подлость Европы: вице-премьер выступила с разоблачительным заявлением

Европейские страны устали от усилий по прекращению агрессии России. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью «5 каналу» озвучила Иванна Климпуш-Цинцадзе, занимающая должность

Последние новости

Блогер: те, кто твердит, что ничего не меняется, откройте глаза уже наконец-то и посмотрите вперед

В Одесской области малолетки убили и ограбили пенсионера, - НПУ

Савченко удивила заявлением о причине и условием для завершения войны на Донбассе

Варшава и Киев возобновляют переговоры по эксгумации поляков

В Крыму «суд» принял решение о домашнем аресте украинского активиста Балуха

Украина не останется без нового транша ЕС: стала известна сумма

И Путин не помог: Маслякова с позором вышвырнули из «Планета КВН»

Казарин: Крым сам не вернется в Украину, его надо возвращать

Экстрадиция Онищенко: суд Испании применил к политику меру пресечения, - САП

Портников: дядя Саакашвили, который рвется в Украину, не такой уж простой, но не все об этом расскажут

Бывший советник Трампа обвиняется в даче ложных показаний о связях с Россией

Журналист: еще один соратник Трампа имеет все шансы «сесть» на долгий срок

Влада Іспанії почала екстрадицію депутата-втікача Онищенка

Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт

Бійці АТО у Львові заблокували приймальню Садового, вимагаючи його відставки

Пономарь: Флинн рассказал о Трампе все, что он знал, а знал он очень и очень много

Політолог: на Заході не готові фінансувати корупційну систему, яку створює президент

На просьбу предоставить «особый статус» УПЦ МП присвоен статус особо закрепощенной

«Маски-шоу – стоп»: премьер – предложил, президент – подписал

Глава МИД Украины раскритиковал Польшу, - причины

 Новости за день