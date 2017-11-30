Над админзданиями Луганска появились флаги РФ

В сообщении, в частности, отмечается, что при этом никто никаких политических заявлений о необходимости вхождения в состав РФ не было сделано. Издание отмечает: «Временно исполняющий обязанности главы республики Пасечник Леонид не проявил публичной активности с момента утверждения своей кандидатуры Народным советом. Так званные министры, которые были назначены Игорем Плотницким, который ушел в отставку, находятся в состоянии неопределенности, так как официальных заявлений и распоряжений по ним сделано не было».
Источник издания при этом отмечает, что появление знамени России – это всего лишь самодеятельная инициатива, которая не была санкционирована Кремлем. Флаги были вывешены по приказу Игоря Корнета, о чем заявили в самом «МВД ЛНР». После путча в Луганске политика Российской Федерации в отношении самопровозглашенных республик Донбасса не изменилась и ориентирована на соглашения, достигнутые в Минске. Газета подытожила: «Значимых новостей в этом направлении можно ждать по результатам очередных переговоров между помощником российского президента Владиславом Сурковым и Куртом Волкером, спецпредставителем США по Украине».