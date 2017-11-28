Особый статус Донбасса и амнистия сепаратистов: Волкер рассказал, к чему готовиться Украине

В частности, по мнению американского дипломата, Украина должна пойти на сложные шаги для возврата Донбасса, то есть предоставить этим территориям статус особого региона и объявить частичную амнистию сепаратистов. Спецпредставитель США подчеркнул: «Украине нужно быть готовой сделать это». Также он отметил, что Российская Федерация должна обеспечить на востоке нашей страны полную безопасность. Однако в это же время Волкер заявил: «Президент России Владимир Путин еще сам не знает, что делать на Донбассе дальше». Кроме того американский специальный представитель призвал официальный Киев продемонстрировать свою заботу о гражданах, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса.
Напомним, ранее сегодня издание уже сообщало, что Дональд Трамп желает добиться успеха по украинскому вопросу, то есть, президент США хочет, чтобы Украина вернула себе все территории и чтобы в стране был мир.