Любители «русского мира» отреклись от Плотницкого: «Слава Богу, диктатор ушел»

Так, одна из членов «Луганской гвардии», представитель, так сказать, старшего поколения, пенсионеров, ответила на вопрос, рады ли люди таким изменениям, заявив: «Я хочу сказать, что рада не только одна я, но и соседи мои рады. Узнав, мы и обнимались, и целовались… Слава Богу, диктатор ушел. Ведь ничего хорошего от него мы не получили, одни только обещания, песни да гульки. А нам жилось как? Мы были в страшной нищете. Я вот на фотографию Пасечника посмотрела, и мне показалось, что он очень серьезный, приятный человек. Он бесхитростный. Как мне кажется, он сможет повести действиетльно народную республику вперед. Думаю, мы войдем с ним в состав Российской Федерации».
Европа закроет границу: в Литве подписан «закон Магнитского»
Литовский президент Даля Грибаускайте подписала закон, соответствующий «акту Магнитского». Как передает replyua.net, соответствующую информацию предоставили в пресс-службе лидера страны. Грибаускайте