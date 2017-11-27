В Украине провели испытания нового БМП – 1УМД

На государственном предприятии Житомирский бронетанковый завод» завершено проведение полного цикл заводских испытаний БМП-1УМД. Эксперты обратили внимание на характеристики машины и прогнозируют, что в будущем техника будет поставлена на серийное производство для армии. Как передает replyua.net, такую информацию предоставили в пресс-службе ГК «Укроборонпром». Сейчас известно, что БМП-1УМД - это модернизация БМП-1, который оснастили современным боевым модулем, цифровой системой управления огнем, двигателем Deutz немецкого производства, а также и другим передовым оборудованием.
«Активная работа специалистов предприятия БМП-1УМД помогла с успехом завершить все ходовые, огневые и другие эксплуатационные испытания, что позволило подтвердить высокие характеристики, которые в значительной степени расширили боевые возможности БМП», — сказано в сообщении «Укроборонпрома».
У БМП есть боевой модуль «Стилет». Его оснастили 30-мм автоматической пушкой, 30-мм автоматическим гранатометом, 7,62-мм пулеметом, а еще высокоточным противотанковым комплексом «Барьер». Точность огня возможна благодаря прицельному комплексу «Трек-М» в сочетании со стабилизатором вооружения СВУ-500-3Ц.