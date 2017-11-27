Пользователи Интернета активно обсуждают ролик с кумой Путина в поездах «Интерсити»

Проект Ukraїner, рассказывающий о туризме в Украине, хотел представить свой контент для трансляции в поездах «Интерсити», принадлежавших «Укрзализныце», но эта идея в результате оказалась неудачной. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал автор проекта Богдан Логвиненко. «Мы готовы предложить прекрасный формат без звука, с субтитрами, познавательный, о всей Украине, однако вполне очевидно, что там, где место куме Путина и каналу «Интер» – нам точно не место», – написал Логвиненко.
По его словам, «Укрзализныця» не имела ничего против трансляции, однако компания, которая в 2012-м стала победителем конкурса на обслуживание всей рекламной продукции, упорно не хочет идти на контакт. Кроме того, Логвиненко отметил, что собственники компании из Донецка и три года назад поддерживали антиукраинскую акцию в своем Facebook. Журналист Дмитрий Гнап, сообщил, что фирму, которая крутит эту рекламу в «Интерсити», контролируют представители окружения бывшего регионала Колесникова.
Пользователи социальных сетей поддержали Логвиненко и возмутились контентом в украинских поездах.