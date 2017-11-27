Вятрович оценил шансы на наказание Путина в Гааге

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в интервью журналистам «Укринформа» сообщил, что Киеву, скорее всего, не удастся привлечь в гаагском суде Российскую Федерацию как преемницу Советского Союза, поскольку сама она также страна, пострадавшая от власти коммунистов. Как передает replyua.net, данный вопрос был затронут в аспекте понимания ответственности за Голодомор в Украине.
«Нам следует этот вопрос рассматривать и с точки зрения права, и с позиции морали. Россия – тоже одна из стран, пострадавших от тоталитарного режима коммунистов. И сейчас очень печально смотреть за тем, как его там пытаются реабилитировать. Я уверен, что это наносит существенный вред РФ. Было бы крайне важно, если бы Москва, по примеру 1990-х годов, отмежевались от коммунистического наследия. Однако, ч считаю, что этого не произойдет без морального и юридического давления со стороны тех стран, тех народов, которые пострадали от коммунизма», - подчеркнул он.
Ранее стало известно, что, со слов ученых, мотивы руководителей СССР по организации Голодомора в Украине является исторической загадкой из-за отсутствия бумажных свидетельств.